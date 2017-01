Ankara et Londres d'accord pour créer un groupe de travail post-Brexit

Ankara et Londres se sont mis d'accord sur la création d'un groupe de travail pour stimuler leurs relations commerciales une fois le Royaume-Uni sorti de l'Union européenne, a déclaré la Première ministre britannique Theresa May samedi, au cours d'une visite en Turquie. Elle a également insisté sur le fait que la Turquie "doit maintenir un état de droit et respecter les droits de l'homme".