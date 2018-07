Allemagne: accord sur des mesures de lutte contre l'immigration illégale

La chancelière Angela Merkel voit ainsi s'éloigner le risque d'une chute de son gouvernement. Selon l'agence dpa qui cite des sources proches des discussions, les partenaires de coalition sont parvenus à se mettre d'accord sur des mesures pour contrer l'immigration illégale et pour instaurer une politique d'asile plus dure. Aucun détail supplémentaire sur la teneur précise de ces mesures n'a été donné. La question était un point de friction très important ces derniers jours entre la CDU (conservatrice) et son alliée bavaroise de la CSU -partisane d'une ligne plus dure- mais aussi avec les sociaux-démocrates du SPD.