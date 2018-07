Allemagne: 200 vols annulés après une intrusion dans un secteur sécurisé

Quelque 200 vols ont dû être annulés et deux terminaux évacués samedi à l'aéroport de Munich, le deuxième d'Allemagne, après qu'une personne non identifiée a pénétré dans un secteur sécurisé, ont annoncé la police et l'aéroport.