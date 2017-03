Affaire Troadec: l'ex-beau-frère avoue avoir tué les quatre membres de la famille

Dimanche, la soeur et l'ex-beau-frère du père de famille avaient été placés en garde à vue. D'après RTL, l'ADN de l'ancien compagnon de la soeur de Pascal Troadec a été retrouvé dans la maison d'Orvault et dans la voiture de Sébastien Troadec, le fils lui aussi disparu et dont le véhicule soigneusement nettoyé avait été retrouvé à Saint-Nazaire. Confronté à ces éléments, l'ex-beau-frère est passé aux aveux.

Des sources proches de l'enquête ont confirmé l'information à l'AFP.

Le mobile du meurtre serait lié à un différend familial, autour d'une "histoire d'héritage".

Pascal et Brigitte Troadec, deux quinquagénaires, leur fils Sébastien, 21 ans, et leur fille Charlotte, 18 ans, n'avaient plus donné de nouvelle depuis le 16 février. Ils ne se s'étaient pas présentés à leur travail, leurs téléphones portables s'étaient tus et des traces de sang avaient été retrouvées dans leur pavillon, dans un quartier résidentiel d'Orvault près de Nantes.