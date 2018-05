Affaire Skripal: les renseignements allemands ont eu accès au novitchok dans les années 90

Une enquête menée conjointement par les journalistes du magazine Die Zeit, du quotidien Süddeutsche Zeitung ", de la NDR et de la WDR a établi que l'agent neurotoxique qui a causé l'empoisonnement de Sergeï Skripal et de sa fille à Salisbury est passé à l'Ouest dans les années 90 dans les bagages d'un scientifique russe. Le transfuge a fourni la formule et un échantillon au BND (le service de renseignement allemand).