Affaire russe et ses remous: Trump dénonce les "mensonges" des médias

M. Trump est rentré samedi soir d'un voyage de 9 jours au Moyen-Orient et en Europe, au moment où la presse américaine a fait de nouvelles révélations sur des contacts entre son gendre Jared Kushner avec la Russie en décembre dernier.

Selon ces révélations, Jared Kushner a voulu établir un canal secret de communication avec le Kremlin, cherchant à contourner les voies de communication traditionnelles entre les deux pays.

"C'est mon opinion que beaucoup de fuites sont des mensonges fabriqués par les médias +Fake News+ (fausses informations)", a tweeté Donald Trump dimanche matin.

A chaque fois que les médias mentionnent des sources anonymes, "il est très possible que ces sources n'existent pas mais sont inventées par des journalistes +fake news+", a-t-il ajouté.¨

Les révélations sur Jared Kushner, l'un des plus proches conseillers de Donald Trump à la Maison Blanche, sont les dernières en date d'une longue succession de fuites sur les contacts entre l'entourage du président américain et la Russie pendant la campagne électorale et dans les semaines qui ont suivi sa victoire le 8 novembre dernier.

Les médias en revanche ont "très mal" couvert jeudi l'élection partielle du Montana, remportée de justesse par le candidat républicain Greg Gianforte, a également accusé M. Trump.

Greg Gianforte a été élu par 50,4 % des voix contre 48,3 % des voix à son concurrent démocrate Rob Quist.