Accord européen pour installer des milliers de hotspots internet gratuits d'ici 2020

Le nouveau plan, accepté par le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne, verra le déblocage de 120 millions d'euros pour financer des accès à l'internet public dans 6.000 à 8.000 communes dans tous les Etats membres, a annoncé la Commission européenne.

"Cette initiative WiFi4EU va améliorer la connectivité, en particulier là où l'accès à l'internet est limité", a souligné le commissaire européen chargé du Marché unique numérique, Andrus Ansip. "C'est un premier pas bienvenu, mais davantage est nécessaire pour atteindre le haut débit dans tout le territoire de l'Union européenne".

Dans le cadre de cette initiative, les administrations communales, bibliothèques et autres organes publics pourront introduire une demande de financement pour l'installation de points d'accès locaux et sans fil à l'internet, via une procédure administrative simplifiée, explique pour sa part le Conseil européen.

L'initiative WiFi4EU avait été annoncée par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans son Etat de l'Union en septembre 2016, afin de répondre à la demande croissante de connectivité et pour donner un coup de pouce à la compétitivité en Europe.