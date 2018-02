Accident ferroviaire USA: deux morts et plus de cinquante blessés

Un train de passagers Amtrak est entré en collision avec un train de marchandises de la compagnie CSX dimanche vers 02h35 locale (08h35 heure belge) à Cayce, en Caroline du Sud, indiquent plusieurs médias.

L'information a été confirmée par la compagnie ferroviaire Amtrak, qui ajoute que la locomotive et quelques wagons ont déraillé à la suite du choc.

Le train de passagers qui effectuait la liaison de nuit New York-Miami transportait 139 voyageurs et 8 membres d'équipage.

FIRST PHOTO: First photo from site of collision between Amtrak passenger train and freight train in South Carolina this morning; injuries reported https://t.co/edkl1D1APy pic.twitter.com/wl5G0LkqdM