Accident de train au Luxembourg: un mort, plusieurs blessés

Une personne est décédée lors d'une collision mardi matin au Luxembourg entre un train de passagers et un convoi de marchandises, et deux autres ont été hospitalisées, a indiqué à la mi-journée la police grand-ducale. De précédents bilans de cet accident avaient d'abord signalés six blessés légers, puis deux blessés graves et 6 blessés légers.