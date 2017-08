À voir: le reportage glaçant de Vice sur les événements de Charlottesville

Une journaliste de Vice News a suivi au plus près la manifestation d'extrême droite de ce samedi à Charlottesville. Elle a rencontré avant, pendant et après, bon nombre de néonazis, supporters de l'alt-right et autres suprématistes blancs pour mesurer l'étendue de leurs propos. Leur discours est tout bonnement édifiant.