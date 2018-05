À Téhéran, la mosquée de la discorde

Un lieu de prière sans dôme ni minaret, au coeur de la capitale de la République islamique ? A Téhéran, la future mosquée Vali-e-Asr ressemble à une vague de béton, qui viendrait s'échouer entre un théâtre et un parc. L'édifice avant- gardiste suscite l'ire des traditionalistes, qui y voient une " attaque laïque " insupportable. Le quotidien conservateur Mashregh News donne le ton : " On a sacrifié la mosquée en lui coupant la tête devant le théâtre de la ville. C'est un projet insultant, postmoderne [...] et vide de sens. Il ne devrait pas être permis de construire une mosquée qui ne répond pas aux standards de l'identité islamique. "

