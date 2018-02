"À Pyongyang, les Kim règnent en mâles depuis trois générations"

Votre père, le roi Chinpyong, n'ayant pas eu de fils, il vous désigna pour lui succéder. Bien lui en prit. A cette époque, Koguryo, Paekche et Silla étaient les noms des trois royaumes coréens. Le vôtre, Silla, était le plus petit et le plus au sud. Sous votre autorité, il allait prospérer de manière déterminante.

