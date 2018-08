A Paris, les touristes font partie du décor

Troisième ville la plus visitée au monde, derrière Bangkok et Londres, Paris et sa région ont enregistré 33,8 millions d'arrivées hôtelières pour l'année 2017.

Un tourisme de nouveau en hausse, après une baisse enregistrée en 2015 et 2016, en raison des craintes suscitées par les attentats.

Devant la pyramide du Louvre, au coeur de la capitale, les styles et nationalités se mélangent. Alors que certains optent pour les chaussures de marche et vêtements de sports, privilégiant le confort, d'autres portent une attention particulière à leur style.

"On adore Paris, c'est l'élégance", confie Phan Diu, Vietnamienne de 25 ans, parée d'un chapeau de paille et d'une robe rose très parisienne. Peaneal, New yorkais de 25 ans, a lui aussi adopté un style très français, avec son béret noir et un tee-shirt rayé rappelant les marinières bretonnes.

Dans la file d'attente devant la pyramide, Jim et Denice, originaires du Wisconsin, attendent patiemment. Comme 2,4 millions de leurs compatriotes en 2017, ils ont choisi la France comme destination pour leurs vacances.

Les Américains représentent le premier contingent de touristes étrangers, devant les chinois, avec 1,14 million de visiteurs en 2017.

"Pour notre séjour en France, Nous voulions absolument voir Paris mais aussi les plages du débarquement, en Normandie".

Paris à pied, en métro, en taxi ou... à vélo. Avec ses six sacoches, ses deux gourdes, son GPS et compteur de vitesse, Andy ne passe pas inaperçu. Parti de Leeds, en Angleterre, il a rallié Paris avec son vélo jaune.

D'autres détails laissent deviner les lieux visités. Sac "Minnie" sous le bras, Asma, une touriste algérienne de 31 ans, revient tout juste de Disneyland Paris, le lieu le plus visité de France, avec 13,4 millions de visiteurs en 2016.