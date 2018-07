À Palerme, une bibliothèque sur mesure pour les réfugiés

" En Sicile, une chose très belle est arrivée : nous avons été envahis par les migrants. " (1) " Quiconque arrive à Palerme est palermitain. " (2) " La mobilité est un droit humain. Il faut arrêter de faire la distinction entre les citoyens qui sont nés à Palerme et ceux qui ne le sont pas. " (3) Depuis le hublot, le ciel est rose, et la mer un voile à peine ridé par les caresses d'un vent du soir. Tandis que notre voisin s'est endormi sur son exemplaire d' Un grand week-end à Palerme, on relit une série d'articles récents consacrés à Leoluca Orlando. Depuis quelques semaines, le maire de Palerme fait les gros titres de la presse européenne. C'est peu dire que les discours d'accueil de l'édile tranchent avec ceux, ambiants, du nationalisme et des rétrécissements. En particulier avec celui de Matteo Salvini. Entré au ministère de l'Intérieur, le patron de la Ligue du Nord, parti d'extrême droite, qui avait annoncé une ligne dure à l'égard de l'immigration, a annoncé, le 10 juin dernier, qu'il fermait les ports italiens aux bateaux transportant des migrants. Difficile de ne pas voir qu'Orlando représente aujourd'hui l'un de ses opposants les plus médiatiques...

