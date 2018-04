À New York, 400 notables viennent saluer le roi

A peine arrivés à New York, dans la perspective de la conférence pour la consolidation et la pérennisation de la paix, le roi Philippe et la reine Mathilde, accompagnés du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, ont visité l'exposition "Power and Grace", présentant des dessins de Rubens, Van Dyck et Jordaens, à la Morgan Library & Museum.