"A bas le Tsar!", des milliers de Russes manifestent contre Poutine (en images)

A l'appel de Navalny, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans de nombreuses villes du pays aux slogans "La Russie sera libre!" et "A bas le Tsar!". Ces rassemblements n'avaient pas été autorisés par les autorités.

Ils ont souvent été dispersés violemment par la police et donné lieu, notamment à Moscou, à des échauffourées entre manifestants de l'opposition et militants pro-Kremlin, dont certains arboraient uniformes et blasons les identifiant comme venant de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014.

Des défenseurs des droits de l'Homme et médias russes ont mis en cause lundi des groupes pro-Kremlin dans les violences ayant éclaté samedi à Moscou en marge de la manifestation de l'opposition organisée avant l'investiture de Vladimir Poutine.

Navalny n'avait pas pu se présenter à l'élection présidentielle du 18 mars, remportée par Poutine avec plus de 76% des voix, en raison d'une condamnation pénale qu'il estime orchestrée par le Kremlin.