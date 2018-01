44 morts dans les inondations à Kinshasa, selon un nouveau bilan

Ce nouveau bilan, toujours provisoire, a été fourni par le ministre provincial de la Santé et des Affaires sociales, Dominique Weloli, qui a précisé au site d'information Actualité.cd que les recherches se poursuivaient dans les quartiers touchés par les inondations. Un précédent bilan avait fait état jeudi d'au moins 37 personnes mortes dans des inondations à Kinshasa.

Ces inondations sont dues à de fortes pluies qui ont aussi provoqué des éboulements de terre, l'écroulement de quelques maisons et des débordements de rivière. Les communes les plus touchées de la ville-province de Kinshasa, une mégalopole d'environ dix millions d'habitants capitale de la République démocratique du Congo (RDC), sont celles de Ngaliema, Bandalungwa, Barumbu, Limete et Selembao. (