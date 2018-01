Thierry Fiorilli Rédacteur en chef du Vif/L'Express Opinion

2018, l'année de la poudre ?

Ce sera une année de clans et de testostérone. Avec roulements de mécaniques, invectives, défilés d'athlètes et de blindés, bluff, fanfaronnades, olas, drapeaux hissés haut, serments d'ivrognes et avancées, encore, d'absolutismes à formes et contours variables.