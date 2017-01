"2017 sera une année décisive pour l'Europe"

Aux défis économiques, sociaux et environnementaux dont j'ai abondamment traité dans mes chroniques précédentes, on ne peut plus éviter d'en ajouter un autre, celui de la défense de l'Europe contre des agressions extérieures. Qu'il s'agisse d'agressions commerciales (comme le " dumping " chinois dans l'acier), cybernétiques (comme les " hackers " russes contre TV5 Monde ou le Bundestag allemand) ou militaires (comme l'intervention de la Russie, par son armée officielle ou des milices à sa solde, en Géorgie, dans le Donbass et en Crimée), l'Europe est mal organisée et mal équipée pour assurer sa défense. A cet égard, l'élection du président Trump a fait l'effet d'un électrochoc...