1978 : l'oeil de Michel Foucault nous observe pour l'éternité

On l'oublie souvent mais c'est à une photographe belge que l'on doit cet emblématique portrait de Michel Foucault. Née à Anvers en 1938, Martine Franck (décédée à Paris en 2012) a débuté sa carrière en 1963 chez Time-Life, bible du photojournalisme. Son job consiste alors à assister les photographes Eliot Elisofon - à qui l'on doit un portrait du général Patton resté comme la première couverture en couleur du magazine - et Gjon Mili, pilier de l'équipe qui figurera pendant quarante-cinq ans au générique de cette aventure éditoriale. Un an plus tard, elle est repérée par Ariane Mnouchkine qui l'engage comme photographe officielle du théâtre du Soleil. En 1970, quatre années après leur rencontre lors des défilés de mode à Paris, elle épouse Henri Cartier-Bresson. Ce n'est qu'en 1983 - après avoir travaillé à l'agence Vu et co...