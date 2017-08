1968: Adieu Bobby Kennedy

Le 30 janvier 1968, les forces vietcong et l'armée du Nord Vietnam lancent une offensive le jour du Têt - le Nouvel An local - qui surprend totalement les troupes du Sud et leur allié américain : 80 000 combattants communistes attaquent une centaine de localités, occupant même brièvement l'ambassade des Etats-Unis à Saigon. L'humiliation, magistrale, confirme le vent de la défaite, celle d'une guerre injuste : à domicile, le climat insurrectionnel des villes américaines, chauffé par le racisme et la pauvreté, monte d'un cran lorsque Martin Luther King est assassiné à Memphis le 4 avril 1968. Les émeutes à peine apaisées, Robert Francis Kennedy, surnommé Bobby, est à son tour tué le 6 juin à Los Angeles, de trois balles. L'auteur est le Palestinien Sirhan Sirhan dont les motivations s...