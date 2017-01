180 passagers bloqués toute la nuit dans un Thalys venant de Bruxelles

Les passagers "sont en cours d'acheminement vers Paris par TGV", a indiqué à l'AFP Bertrand Camus, directeur des services de Thalys. Ils devraient arriver vers 8H30 GMT dans la capitale, soit "avec dix heures de retard", après deux incidents sur leur parcours, a-t-il ajouté.

Le train était "parti de Bruxelles aux alentours de 19H00 (18H00 GMT) en direction de Paris mais il a eu un problème d'alimentation électrique" alors qu'il circulait sur la ligne classique, selon M. Camus.

Renvoyé sur un itinéraire bis, le train a été confronté à "un deuxième incident lié à la tempête", avec la chute d'un arbre qui a endommagé les pantographes, a-t-il expliqué.

Des couvertures, boissons chaudes et des plateaux repas ont été apportés par les pompiers et la sécurité civile aux passagers bloqués dans le train, privés d'électricité et donc de chauffage, a-t-il dit.

La compagnie ferroviaire Thalys va prendre en charge le remboursement du billet et offrira un voyage gratuit sur Thalys en guise de compensation, a indiqué M. Camus.

La moitié nord de la France a été touchée dans la nuit de jeudi à vendredi par une tempête hivernale extrêmement violente, avec des vents soufflant parfois à plus 130 km/h.

Chutes d'arbres, ruptures de câbles et toitures envolées ont entraîné plus de 1.000 interventions des pompiers et quelque 330.000 foyers ont été privés d'électricité.