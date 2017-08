100 ans de la Bataille de Passendale: "Mon Dieu, est-ce qu'on a vraiment envoyé des hommes se battre là-dedans?"

Ce matin-là, hormis un voile de brouillard, il fait sec sur le Westhoek. Ce n'est que plus tard dans la journée qu'il se met à pleuvoir. À l'aube du 31 juillet 1917, des milliers de soldats de la 5e armée britannique sortent de leurs tranchées pour ce qui deviendra la Troisième Bataille d'Ypres. Ou la Dritte Flandernschlacht, comme on appelle en Allemagne la plus grande bataille jamais livrée sur notre territoire. Pour les Allemands, l'attaque contre leurs positions n'est pas vraiment une surprise. Cela fait deux semaines qu'ils sont mitraillés par un bombardement d'artillerie inédit. Plus de quatre millions de grenades et d'obus sont tirés sur leur ligne de défense. Six semaines avant, la Bataille de Messines avait permis de redresser une partie de la ligne de front, afin d'éviter que les Britanniques soient pris en tenaille par une contre-attaque.

...