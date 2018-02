Un Belge devient l'homme le plus riche du monde pendant quelques heures

Très étonné de voir autant de zéros apparaitre sur con compte, l'homme s'est d'abord demandé s'il s'agissait d'un débit ou d'un crédit avant de s'informer auprès de sa banque.

🤔😨😳Heuuu ! C'est un débit ou un crédit ? Il n'y a pas de moins devant !? Je vais quand même téléphoner à ma banque ! Geplaatst door Luc Mahieux op woensdag 7 februari 2018

"Je me suis abonné il y a quelque temps sur un site qui m'a réclamé les coordonnées de ma carte bancaire. Après m'être aperçu qu'il me ponctionnait tous les mois 34,90 euros, j'ai voulu résilier mon abonnement. La somme arrivée sur ma carte provient de cette plate-forme. J'ai téléphoné au service fraude lié au secteur bancaire. Il n'a pu me donner des explications. J'attends la suite. Personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bug informatique ni d'une tentative d'escroquerie", explique-t-il à la chaine locale MaTélé.

La somme indument perçue a finalement été effacée du compte quelques heures après. Sur son compte Facebook, Luc Mahieux a tenu à préciser à ses "futurs amis" qu'il n'avait plus l'argent.