Trump fan de Mon petit poney sur Twitter: le hacker belge a encore frappé

Le Belge de 21 ans a utilisé la même technique que pour son précédent coup, à savoir chercher dans les anciens tweets de Donald Trump des adresses de sites qui ne se lançaient plus automatiquement et racheter le nom de domaine qui s'y rapporte.

Il a cette fois utilisé un tweet du 13 juillet 2013 dans lequel le président américain appelait à voter pour lui sur famedays.com, une sorte de sondage de popularité de personnalités. Le lien renvoie désormais à une vidéo au sujet d'une réunion de fans de la série d'animation Mon petit poney, auquel Indi De Ceukelaire a ajouté ses salutations depuis le 'hellhole' (trou à rats), en référence au qualificatif qu'avait utilisé Donald Trump pour désigner Bruxelles.

L'activiste belge a déjà trouvé un troisième lien qui lui permettrait de répéter l'exercice, mais il n'en a pas encore acheté le nom de domaine. Il a également trouvé d'autres liens mais qui ont entre-temps été rachetés par d'autres.

"@FranzThompson: @LOUISFANUCCHIIV Go vote and support @realDonaldTrump at http://t.co/9LnAKc0KGF" That sounds cool!!!