Treize raisons de rester chez soi le vendredi 13

1. Le treize comme chiffre de malheur est d'origine chrétienne. Jésus et les douze apôtres, y compris Judas, ont assisté au Dernier Repas. On sait comment celui-ci s'est terminé.

2. Le treize vient après le douze, un chiffre généralement considéré comme harmonieux . Le treize, en revanche, est un chiffre impair et un nombre premier.

3. La combinaison de treize et de vendredi est tout à fait catastrophique. Jésus a été crucifié un vendredi. En outre, la peine de mort a été instaurée en Angleterre un vendredi et était toujours appliquée le vendredi.

4. Chaque année compte au moins un et maximum trois vendredis treize. Cette année, le 13 avril tombe un vendredi, ainsi que le 13 juillet.

5. Le vendredi 13 est une journée noire pour l'économie. Aux États-Unis, on conclut beaucoup moins d'accords économiques et le nombre de passagers aériens est significativement moins élevé que les autres jours. "De telles journées font perdre entre 600 et 800 millions d'euros" déclare Donald Dossey qui dirige le Stress Management Center and Phobia Institute aux États-Unis.

6. Le Costa Concordia a fait naufrage le vendredi 13 janvier 2012 au large de l'île du Giglio en Italie. 32 personnes ont perdu la vie dans la catastrophe.

7. Deux grandes catastrophes ont eu lieu le vendredi 13 octobre 1972 : une catastrophe aérienne faisait 29 morts dans les Andes et une autre à Moscou, faisant 174 victimes.

8. Les chats noirs qui donnent de sueurs froides à de nombreuses personnes sont liés au vendredi 13. Selon une légende médiévale, treize sorcières se réunissaient tous les vendredis en compagnie de chats noirs.

9. Le vendredi 13 juillet 2007, le lanceur du javelot finlandais Tero Pitkamäki a connu la peur de sa vie. Lors d'un meeting athlétique à Rome, il a lancé son javelot dans le flanc du sauteur en longueur français Salim Sdiri. Ce dernier a heureusement survécu à l'accident.

10. Napoléon, Henry Ford et Franklin D. Roosevelt souffraient de paraskevidékatriaphobie (peur du chiffre 13) et refusaient de voyager le vendredi treize.

11. Dans certains restaurants français, il est possible d'engager un quatorzième convive qui s'installe à la table des groupes composés de treize personnes.

12. Le vendredi 13 n'est pas synonyme de malheur partout. En Grèce et en Espagne, le mardi 13 est un jour de malheur. En Italie, c'est le vendredi 17 qui est considéré comme un jour de malheur. Le chiffre dix-sept y est associé à la mort, car le chiffre romain s'écrit XVII, un anagramme de vixi, j'ai vécu en latin.

13. Un dernier motif à cette superstition trouve son origine dans l'histoire de France. Le vendredi 13 octobre 1307, tous les Templiers ont été arrêtés sur ordre de Philippe le Bel. L'ordre du Temple a été dissous peu après.