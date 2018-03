Surfer sous la neige, au-delà du cercle polaire arctique (en images)

Le site est particulièrement spectaculaire: vaste horizon ouvert et une succession de cimes enneigées dont les ourlets blancs plongent dans l'écume, de chaque côté de la plage.

Le spot, au-dessus du cercle polaire arctique, est situé à une latitude improbable qui la met au même niveau que le Nord de la Sibérie et de l'Alaska. Mais ses eaux restent praticables toute l'année grâce à l'influence du Gulf Stream, ce courant océanique chaud qui traverse l'Atlantique pour lécher le littoral norvégien.

" Les vagues sont meilleures l'hiver, c'est plus costaud, plus régulier ", dit Lisa Blom, 38 ans, qui gère un hôtel à une heure de route. " L'été, l'avantage c'est la lumière permanente. On peut surfer à n'importe quelle heure ".

" Les sensations en hiver, c'est ce que je préfère ", explique Unn Holgersen, vétérinaire de 32 ans installée à Svolvaer depuis un an. " Quand tu sors de l'eau congelée, que tu dois te changer hyper vite, réchauffer tes pieds dans une bassine d'eau bouillante, au coin du feu ", énumère-t-elle avec délice. " On profite de belles journées limpides, ensoleillées, il n'y a pas grand monde et puis le cadre... "

En 24 heures, les surfeurs de l'arctique peuvent vivre des expériences extraordinaires: faire du snowboard la journée, surfer le soir, admirer les aurores boréales la nuit. Comme celles d'un vert irréel qui ont illuminé le ciel de mars.