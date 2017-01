Spotify propose un emploi à Barack Obama

"Hey @BarackObama, j'ai entendu dire que vous étiez intéressé par un rôle chez Spotify. Avez-vous vu celui-là?", a tweeté le dirigeant suédois, en ajoutant un lien vers l'annonce. Selon le descriptif du poste, le futur président des playlists devra posséder "au moins huit années d'expérience à la tête d'une nation de premier plan".

Pour s'assurer qu'Angela Merkel ou l'ancien Premier ministre canadien Stephen Harper, entre autres, n'aient pas l'idée de postuler, Spotify a ajouté d'autres mentions qui correspondent clairement au seul profil du président des Etats-Unis sortant.

Le candidat devra ainsi avoir "de bonnes relations avec de nombreux artistes et musiciens. Kendrick Lamar est venu jouer à votre fête d'anniversaire? Venez nous raconter ça", explique l'annonce, en référence au passage du rappeur à la Maison Blanche à l'occasion des 55 ans de Barack Obama, en août dernier. Autre critère, le futur président des playlists devra posséder un "bon esprit d'équipe, une excellente éthique de travail, un comportement amical et chaleureux, et un prix Nobel".

Barack Obama s'est souvent vanté, sur le ton de l'humour, de la qualité de ses playlists.

Lors des deux derniers étés, la Maison Blanche a publié la playlist officielle des vacances du président des Etats-Unis, accompagnée d'une liste de livres.

Quelques heures après sa publication, en août dernier, la playlist est devenue la plus écoutée sur Spotify.

L'annonce publiée lundi faisait également suite à un message posté il y a quelques jours sur Instagram par l'épouse de l'ancien ambassadeur des Etats-Unis en Suède, Mark Brzezinski. Selon elle, lors d'une réception à la Maison Blanche, Barack Obama lui a expliqué, en référence à son déplacement à Stockholm: "j'attends toujours mon poste chez Spotify... parce que je sais qu'ils ont adoré ma playlist".