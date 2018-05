Sortir son smartphone au feu rouge peut réduire la durée du feu vert

L'agence a transmis cette information mercredi dans un tweet, liant directement le fait de sortir son GSM dans la file d'un feu rouge et le fait de finalement devoir passer plus de temps à faire la file.

Les feux intelligents utilisent en effet des détecteurs pour déterminer quand le feu doit passer au rouge ou, au contraire, rester vert, explique Veva Daniels, de l'agence flamande en charge de la gestion des routes et du trafic. Si la circulation est peu intense, le feu va plus rapidement passer au rouge.

Or, les conducteurs qui sortent leur smartphone au feu ont tendance à moins rapidement suivre les véhicules précédents quand la file de voitures se remet en branle. Les feux intelligents ont toutes les raisons de "penser" alors qu'il y a peu de circulation sur l'axe concerné, et à faire repasser le feu plus rapidement au rouge. "Beaucoup de gens pensent que cela n'est pas bien grave d'utiliser son GSM, à l'arrêt au feu rouge", indique Veva Daniels. "Mais en faisant cela, le conducteur fait moins attention, ne rejoint pas le mouvement de manière fluide, ce qui finalement peut entrainer un nouveau passage au rouge plus rapidement. Ce qui à son tour entraine davantage de files".

Le problème est apparu lors d'adaptations menées à un carrefour à Asse, en Brabant flamand. Les nouveaux paramètres devaient faire en sorte que le feu reste vert plus longtemps, mais dans la pratique cela ne semblait pas être le cas. Les policiers se sont penchés sur l'affaire et ont conclu que ce sont les conducteurs qui utilisaient leur smartphone qui ont fait en sorte que le feu repasse au rouge plus rapidement qu'attendu.