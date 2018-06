Raton laveur escaladeur, nouvelle star du web (photos et vidéos)

L'affaire commence lorsqu'un journaliste d'un média local, Tim Nelson, s'aperçoit que l'animal semble bloqué en mauvaise posture. Mieux qu'un thriller, l'affaire va immédiatement passionner les internautes avec l'hashtag #MPRraccoon.

Suspense insoutenable

Si l'ascension a pu être suivie en direct, elle sera longue, l'animal s'octroyant régulièrement des siestes. Comme toute belle histoire, l'aventure aura néanmoins une fin heureuse puisque l'animal a atteint le toit de l'immeuble ce matin sur les coups de 10h du matin.

The #mprraccoon is doing a little grooming now that he's a social media star. You know, on a 23rd floor window ledge. @MPRnews pic.twitter.com/PfiPqbeGTC — Tim Nelson (@timnelson_mpr) June 12, 2018

Pour la petite histoire: l'animal aurait dans un premier temps été repéré lundi sur un autre immeuble. Des ouvriers auraient alors tenté de le faire descendre avec un long bâton en bois qu'ils ont approché de l'animal. Mais ce dernier, sûrement effrayé, a préféré prendre la poudre d'escampette pour rejoindre l'immeuble UBS. Grimper est en effet un instinct de survie chez ces animaux.