Les nouveaux mots du dictionnaire édition 2018

Quelle "cramine"! On n'a pas envie de quitter sa "douillette", sinon pour avaler une "mique", voire un "cromesquis". Du mal à suivre? Il est temps d'ouvrir le millésime 2018 du Petit Larousse et du Robert illustré où on retrouve aussi Macron.