Le doyen de l'humanité à 112 ans

Né le 25 juillet 1905, le vieil homme a reçu un certificat officiel dans sa maison de Hokkaido, la grande île japonaise du nord du pays. Il succède à un Espagnol, Francisco Nunez Olivera, décédé en février à l'âge de 113 ans.

Le centenaire vit avec sa famille, qui gère un ryokan, auberge traditionnelle où les visiteurs peuvent se prélasser dans des "onsen" (source volcanique chaude).

"Il se déplace en fauteuil roulant mais est en bonne condition", a raconté à l'AFP Yuko Nonaka, sa petite-fille.

"Il adore manger toutes sortes de bonbons, japonais ou de style occidental", a-t-elle dit. "Il lit les journaux tous les jours et se baigne souvent dans des onsen".

Il a sept frères et une soeur qui habitent à proximité, selon le Guinness. Marié en 1931, il a eu cinq enfants.

Le Guinness des records mène par ailleurs des recherches pour identifier la doyenne de l'humanité, qui reste inconnue après le décès de la Jamaïcaine Violet Brown, 117 ans, en juillet 2017.

Le Japon, connu pour la longue espérance de vie de ses habitants, peut se prévaloir d'avoir été le pays de plusieurs doyens, dont Jiroemon Kimura, mort en juin 2013 à 116 ans, et Sakari Momoi, qui s'est éteint en juillet 2015 à 112 ans.

Il y avait environ 68.000 centenaires répertoriés au Japon l'an dernier, selon les statistiques officielles.

Le record de longévité pouvant être prouvé officiellement, tous sexes confondus, est toujours détenu par la Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à 122 ans et 164 jours, rappelle le Guinness.

We just presented our new oldest living man record holder with his certificate (and a celebratory cake). Congratulations to 112 year old Masazo Nonaka from Hokkaido, Japan! 🎉 https://t.co/Psan6YLUZB pic.twitter.com/uBRiQY7dZS