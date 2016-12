Donald Trump sera bel et bien le tsunami médiatique de 2016, puisque c'est lui qui a été la personne la plus cherchée sur le moteur de recherche Google lors de l'année écoulée. Et ce partout, ou presque, dans le monde. En Belgique aussi il arrive en tête du classement. Seuls quelques pays dénotent dans cette hégémonie. Notamment nos voisins bataves qui lui préfèrent un coureur automobile et nos voisins français qui lui préfèrent une chanteuse canadienne.

.