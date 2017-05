L'attitude de Trump fait à nouveau scandale (vidéo)

Le président était présent la de journée annuelle de mémoire au cimetière d' Arlington ou étaient réunies pour l'occasion les familles de membres des forces armées du pays mort au combat toutes guerres confondues. C'est un jour est férié aux États-Unis.

Lorsqu'a retenti l'hymne national, le président s'est mis à se contorsionner et offrait un contraste saisissant avec la mine sombre qu'arborait à côté de lui le général Joseph Dunford et le secrétaire de la défense James Mattis.

Le président a évité par cinq fois le service militaire comme le précise le New York Times et ses enfantillages ont soulevé des grognements sur les réseaux sociaux.

Trump "paying respect" at Arlington: All he has to do is stand still, not look foolish #ThePresidentsBrainIsMissing pic.twitter.com/Hfp3tmvQWC