Kim Kardashian reçue par Donald Trump, voici pourquoi

Vêtue d'un sobre ensemble noir et d'escarpins jaune vif, elle est arrivée à la Maison Blanche dans l'après-midi, selon un photographe de l'AFP.

"Super rencontre avec @KimKardashian aujourd'hui, nous avons parlé réforme carcérale et condamnations", a tweeté le président américain en accompagnant son message d'une photo où on le voit, arborant un large sourire, aux côtés de Kim Kardashian dans le Bureau ovale.

Selon plusieurs médias, la star de téléréalité s'est aussi entretenue avec Jared Kushner, gendre et conseiller du président, qui mène les efforts --pour l'instant balbutiants-- de la Maison Blanche pour réformer le système de justice pénale.

Kim Kardashian a appelé à la libération d'Alice Marie Johnson, une sexagénaire emprisonnée depuis plus de 20 ans pour un délit non violent lié à la drogue.

L'administration du président Barack Obama avait fait de la modification des lois rigides sur les condamnations une priorité mais n'avait pas réussi à obtenir le soutien du Congrès, ce qui a entraîné un flot de grâces présidentielles et de mesures de clémence.

M. Trump, lui, affiche une ligne plus dure.

