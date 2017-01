Jan Jambon, roi des platines

La vidéo commence avec Gwendolyne Rutten, la chef des libéraux flamands, qui annonce que l'on va augmenter les impôts (meer belastingen). Un lapsus, rassurez-vous.

La petite phrase est reprise en boucle avant qu'elle n'annonce qu'"ici, on est libre" (hier zijn wij vrij). Qu'elle, vous, nous sommes libres. Et de poursuivre: "on a tellement de lois, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?"

Lever les mains ! Ce que Jan Jambon s'empresse de faire de sa manière si personnelle. Sa technique impeccable laisse pourtant de marbre notre premier ministre.