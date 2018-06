Italie: découverte d'un "musée privé" composé d'oeuvres d'art volées

Plus de 100 oeuvres volées ont été découvertes dans une villa située près de Rome. Les 121 oeuvres retrouvées datent de la Rome Antique ou du Moyen-Âge et ont une valeur scientifique et culturelle, a indiqué la police financière samedi.