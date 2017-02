"Et si Barack Obama gouvernait la France ?", ce rêve un peu fou de la campagne Obama17

Un ex-président américain à la tête de la nation française ? C'est le souhait d'un groupe de citoyens, désireux de "frapper" un grand coup en élisant un président étranger à la tête de leur beau pays. Une pétition tourne déjà sur le Web et a pour simple objectif de réunir 1 million de promesses de vote avant le 15 mars, afin de convaincre l'ancien locataire de la Maison Blanche de s'installer à l'Elysée .

"Le meilleur CV au monde"

Pourquoi Barack Obama ? La raison évoquée sur le site est simple : l'ex-président a le "meilleur CV au monde" pour la fonction. Un candidat idéal au poste donc. Cette proposition insolite apporterait une solution afin de relever le niveau de la prochaine élection présidentielle : "Après un quinquennat fantôme et face à l'échec annoncé de la prochaine élection présidentielle, nous pensons qu'il est temps de passer à la 6ème République pour sortir la France de sa léthargie", stipule Obama2017.fr .

Le groupe à l'origine de cette drôle pétition veut avant tout redonner espoir aux citoyens : oui, "il est encore possible de voter pour un Président et non pas contre un candidat. "

Comme nous le montre Twitter, des affiches décorent déjà plusieurs villes de France, notamment ici, à Strasbourg, ventant l'idée d'élire un Président français, étranger.

Sollicités par le média français, Mashable FR, les citoyens cachés derrière la campagne veulent rêver et faire rêver : "On s'est surpris à rêver que cela puisse arriver, que le monde politique puisse à nouveau nous offrir une personnalité que l'on admire et qui nous permette de nous projeter sereinement dans l'avenir. Et puis, à force d'en parler, on s'est décidé à rendre ça réel en lançant cette campagne. On a juste envie de faire réfléchir les électeurs, de faire chier nos politiques et de faire rêver tout le monde."