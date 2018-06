En Chine, un robot-professeur pour garder les tout-petits (en images)

Il parle chinois et anglais, donne des petits cours de maths, plaisante et propose des jeux: ce professeur idéal est un robot de la taille d'un enfant, présenté récemment à Shanghai et conçu pour être un "compagnon" des tout-petits solitaires. Basé sur l'intelligence artificielle, "iPal" fait partie des robots éducatifs.