Des documents secrets "éclairent" d'un jour nouveau la mort d'Hitler

Dans la deuxième saison de la série de documentaire de la chaîne History Channel, Hunting Hitler, on peut voir deux enquêteurs américains découvrir que le bunker du Führer possédait une cinquième, et jusqu'à présent ignorée, porte de sortie. Hitler aurait pu utiliser ce "passage secret" pour rejoindre un endroit assez grand pour qu'un avion se pose et redécolle.

C'est ce que révéleraient un document des services secrets britanniques. Le pilote Peter Baumgart aurait transporté Hitler à bord de son avion le jour avant la date officielle de son suicide. Un autre dossier parle d'un témoin qui aurait vu le führer au Danemark, pays où il aurait changé d'avion. Un autre document apparu en Argentine révélerait qu'Hitler aurait séjourné dans un bâtiment de type militaire. Le fait que le chef des nazis ait choisi ce pays n'a en soi rien de surprenant puisque de nombreux nazis ont rejoint ce pays d'Amérique latine lorsqu'ils ont perdu la guerre. Cependant aucune preuve crédible n'a jamais réussi à démontrer que l'on avait aperçu Hitler vivant dans ce coin du globe.

Les deux hommes signalent qu'il existe aussi un mystère autour de ce que l'on a toujours considéré comme la preuve du suicide: les corps d'Adolphe Hitler et de sa compagne Eva Braun. De nombreux historiens partent du postulat que tout ce qu'il reste du corps du dictateur est un bout de sa mâchoire inférieure. Un bout dos qui est en possession du Kremlin.

Selon l'armée russe, les deux corps auraient été enroulés dans des draps avant d'être brûlés dans les jardins du bunker. En mai 1945, une équipe médico-légale russe déterre les restes et des assistants dentaires faits prisonniers confirment qu'il s'agit bien de la dentition d'Hitler. Les corps auraient alors été enterrés dans le plus grand secret dans une forêt de Maagdenburg en Allemagne de l'Est. Ils seraient restés là jusqu'à bien après la mort de Staline. En 1970, le KGB va déterrer les squelettes pour les réduire en cendres et éparpiller ces dernières dans une rivière. Seul le fameux bout de mâchoire sera gardé. Ce bout d'os est donc l'unique élément qui pourrait confirmer définitivement la mort d'Hitler dans le bunker. "Mais les Russes refusent toujours de livrer pour une analyse médicolégale" précise Bear. De quoi entretenir le doute selon lui.

Un épisode de la saison 1 de Hunting Hitler