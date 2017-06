Chloë Grâce Moretz en colère face à l'affiche de son nouveau film taxée de body shaming

Lotus Corporation a lancé la campagne promotionnelle de son nouveau film d'animation "Red Heels and the Seven Dwarfs" (Chaussures rouges et les septs nains). Il s'agit d'une parodie du conte de fée Blanche Neige, dans lequel les sept nains sont en réalité des princes ensorcelés devant recevoir un baisé pour briser le sort. Blanche Neige y apparait sous deux formes: celle d'une jeune femme devenant mince et élancée lorsqu'elle enfile une paire de chaussures magiques rouges.

This Chloe Moretz cartoon also seems, uh, questionable pic.twitter.com/93ieRc9JnQ -- Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 25 mai 2017

Le poster promotionnelle affichant les deux versions de Blanche Neige (l'une mince et l'autre plus ronde) est inscrit le slogan "Et si Blanche Neige n'était plus belle et que les nains n'étaient plus si petits ?". En véhiculant l'image d'une équation "Grosse=Moche", l'affiche et par extension, le film, furent instantanément taxés de bodyshaming et de misogynie.

Le mannequin grande taille Tess Holliday a vivement critiqué l'affiche en tweetant " Comment cela a-t-il pu être approuvé par toute une équipe marketing? C'est bien de dire aux jeunes enfants qu'être gros, c'est être moche?".

L'actrice Chloë Grâce Moretz a prêté sa voix au personnage de la princesse. Connue pour son engagement dans la cause féministe et apostrophée par les internautes, l'actrice a réagi sur Twitter.

"Je viens de voir les affiches de 'Red Shoes', je suis aussi consternée et furieuse que tout le monde. Ceci n'a été approuvé ni par moi, ni par mon équipe. Sachez que j'en ai fait part aux producteurs du film. "

Elle affirme que le message véhiculé par l'histoire est en réalité plus positif que celui inscrit sur l'affiche. "J'ai prêté ma voix à un beau scénario et j'espère que vous le découvrirez dans son intégralité. Cette histoire est forte pour les jeunes femmes et m'a fait penser à la mienne. Je suis désolée pour cette faute qui était hors de mon contrôle."

Le producteur du film, Sujin Hwang, s'est également excusé. Il a déclaré " Notre film, une comédie familiale, porte un message qui a pour but de défier les préjugés sociaux liés aux normes de beauté physique, en soulignant l'importance de la beauté intérieure. (...) Nous regrettons sincèrement la gêne ou l'insatisfaction que cette publicité trompeuse a causé.".