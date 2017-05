'Charlie bit my finger', 10 ans après (VIDEO)

Charlie, alors bébé, mordait avec malice le doigt de son frère aîné, qui en redemandait avec délectation. La vidéo, boostée par l'avènement de Facebook, avait fait le tour du monde. Elle a engrangé jusqu'à présent près de 850 millions de vues et offert à cette famille un million de Livres de revenus. On vous la remet pour le plaisir:

10 ans plus tard, CBBC a retrouvé les deux gamins dans leur maison familiale. Harry a maintenant 13 ans, Charlie 11 et leur vidéo est à l'heure actuelle la 90ème la plus vue de YouTube: