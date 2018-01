À 95 ans, la doyenne des libraires d'Allemagne ne tourne pas la page

Quand la jeune Helga Weyhe a commencé à travailler dans la librairie familiale de Salzwedel, bourgade d'ex-Allemagne de l'Est, Hitler mettait encore l'Europe à feu et à sang et Jean-Paul Sartre publiait "Huis clos".