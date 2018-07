Des photos couleur proposent un aperçu rare de la Première Guerre mondiale

Les clichés ont principalement été pris par le photographe de l'armée Paul Castelnau. Mobilisé en 1914, il intègre le Service géographique de l'Armée, puis sa Section cinématographique et photographique en 1915. Ses plaques autochromes montrent les régions dévastées du Nord et de l'Est de la France. L'archive couvre une bonne partie des occupations quotidiennes de la vie dans les tranchées. Le résultat est un regard saisissant sur la guerre, avec la couleur apportant les sujets à la vie.