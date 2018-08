Attention les Vikings envahissent l'Espagne (en images)

Chaque année, au mois d'août, la localité espagnole de Catoira, en Galice, met en scène les invasions vikings dont la région a été victime il y a plus de 1000 ans maintenant. Un festival folklorique où il est possible de se musarder au milieu d'un marché médiéval avant que... les Vikings donnent l'assaut ! Et si l'attaque des barbares est " sanglante " année après année, la journée se terminer immuablement par un banquet, des danses et des chants.