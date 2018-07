Zidani : L'art de vivre

Sex sans bol. Arlette. Zida-Diva. Quiche toujours . Autant de rôles pour lesquels Zidani se couvre soit de paillettes, soit de robes un peu tartes pour mieux balancer des portraits de gens qui vous croquent une société sans tomber dans le cliché. Mais ce matin, c'est juste Sandra qui nous reçoit. Chez elle, entourée de ses chats. Une jolie maison non loin du centre de Bruxelles, un beau salon où des feuilles d'aluminium sont posées sur les fauteuils pour éviter que Salomon et Joséphine, trente ans à eux deux, ne s'y vautrent. Ici, on aime l'art, les tableaux et la sculpture, enfin, surtout les portraits et les petites boîtes protégées par du plexiglas et posées dans bien des coins. " Ina Lichtenberg, c'est une artiste que j'adore, j'en ai plein ", lâche l'humoriste, gros matou dans les bras. " Elle a perdu sa famille dans les camps, elle ne connaît que très peu son histoire, donc chaque boîte qu'elle crée est une tentative de construction de sa mémoire. "

...