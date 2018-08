Une partie d'un viaduc de l'autoroute A10 s'écroule à Gênes

Le ponte Morandi, qui traverse les quartiers périphériques de Sampierdarena et Cornigliano, date des années 1960. Les premières images diffusées par des médias montrent le viaduc avec plusieurs dizaines de mètres manquants.

+++ ATTENZIONE NON METTETEVI IN VIAGGIO IN AUTOSTRADA VERSO #GENOVA É CROLLATA LA PARTE CENTRALE DEL PONTE MORANDI +++ #Ponte #PonteMorandi #AllertaMeteoLIG pic.twitter.com/twBbTBOdC2