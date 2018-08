Un viaduc de l'autoroute A10 s'écroule à Gênes: 10 morts

Une partie d'un viaduc élevé de l'autoroute A10 s'est écroulée mardi matin à Gênes, en Italie, rapporte l'agence de presse italienne Ansa. On ignore encore si des victimes sont à déplorer. Selon les services de secours, cités par la même source, au moins 10 véhicules se trouvaient sur l'édifice au moment de l'effondrement. Les secours sont sur place.

#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10 . Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K

Le ponte Morandi, qui surplombe à une centaine de mètres de hauteur les quartiers périphériques de Sampierdarena et Cornigliano, date des années 1960. Les premières images diffusées par des médias montrent le viaduc avec plusieurs dizaines de mètres manquants

+++ ATTENZIONE NON METTETEVI IN VIAGGIO IN AUTOSTRADA VERSO #GENOVA É CROLLATA LA PARTE CENTRALE DEL PONTE MORANDI +++ #Ponte #PonteMorandi #AllertaMeteoLIG pic.twitter.com/twBbTBOdC2