Tchèques et Slovaques marquent le 50e anniversaire de l'écrasement du "Printemps de Prague"

Les Tchèques et les Slovaques marquent mardi le 50e anniversaire de l'écrasement par les chars soviétiques du "Printemps de Prague" de 1968 et certains d'entre eux affirment relever quelques ressemblances entre cet événement et la situation d'aujourd'hui.