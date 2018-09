Soupçons d'emplois fictifs: François Fillon entendu par les juges d'instruction

L'ancien candidat de la droite à la présidentielle de 2017, qui est inculpé dans ce dossier, était entendu au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris au lendemain d'une nouvelle audition de son épouse Pénélope, selon cette source qui a confirmé une information du journal Le Parisien. "Ces auditions sont un processus classique, après la remise du rapport de synthèse des enquêteurs en juin et avant la clôture prochaine de l'information judiciaire", a-t-on expliqué de même source.

Des révélations de presse en janvier 2017 avaient fait voler en éclats la campagne présidentielle de François Fillon, parti favori dans la course à l'Elysée. Au coeur du dossier, les soupçons d'emplois fictifs de sa femme Pénélope et de ses enfants au Parlement. Les investigations portent aussi sur les salaires touchés de mai 2012 à décembre 2013 par son épouse pour un emploi dans une revue littéraire, la "Revue des deux mondes", propriété d'un homme d'affaires proche de François Fillon, Marc Ladreit de Lacharrière.

Mis en examen (inculpé) le 14 mars 2017, notamment pour "détournement de fonds publics" et "complicité et recel d'abus de biens sociaux", François Fillon avait été entendu sur le fond de l'affaire quelques mois plus tard par les juges. Lors de cette audition, fin juillet 2017, François Fillon avait défendu la réalité des emplois d'assistants parlementaires de sa femme à l'Assemblée nationale, entre 1986 et 2013, lorsqu'il était député, et de ses enfants Charles et Marie quand il siégeait au Sénat, entre 2005 et 2007.

Quatre personnes sont inculpées dans cette affaire: les époux Fillon, Marc Joulaud (ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale) et Marc Ladreit de Lacharrière. Les deux enfants du couple Fillon ont été placés sous le statut de témoin assisté. Désormais retiré de la vie politique, l'ancien Premier ministre, âgé de 64 ans, a rejoint il y a un an, en tant qu'associé, la société de gestion d'actifs et d'investissement Tikehau Capital.